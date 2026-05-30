Arsenal pega primero: Kai Havertz marca el 1-0 ante el PSG en la final de Champions

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El Arsenal golpeó primero en la gran final de la UEFA Champions League.

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Apenas al minuto 6, Kai Havertz abrió el marcador para los gunners tras aprovechar un balón suelto en la mitad de la cancha.

La jugada nació luego de un rebote que dejó la pelota a disposición del delantero alemán, quien arrancó por el sector izquierdo y mostró toda su velocidad para dejar atrás a la defensa del Paris Saint-Germain. Ya dentro del área, Havertz sacó un potente zurdazo que superó al guardameta Safonov, incapaz de reaccionar ante la precisión y potencia del remate.

MARQUINHOS DIO MAL EL REBOTE Y HAVERTZ PUSO EL 1-0 DEL ARSENAL EN APENAS 6'



LOS GUNNERS SE PONEN ARRIBA TEMPRANO EN LA FINAL



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El tanto confirmó una vez más la capacidad de Havertz para aparecer en los escenarios más importantes. El atacante alemán ya sabe lo que es marcar en finales de gran relevancia. En 2021 anotó el único gol con el que Chelsea derrotó al Manchester City para conquistar la Champions League, mientras que en 2022 firmó el tanto decisivo en la victoria de los Blues sobre Palmeiras en la final del Mundial de Clubes.

Con su tempranero gol en Budapest, Havertz volvió a demostrar que tiene un idilio especial con las grandes citas del fútbol internacional.