Ataque armado en San Cristóbal deja un fallecido en un negocio

El propietario del negocio se salvó al estar dentro de un vehículo blindado.

Mario Aguirre, de 43 años, trabajador de un predio de vehículos, fue asesinado a tiros dentro del negocio, en la 15 avenida y 3a. calle, de la zona 8 de Mixco, en el bulevar Villa Deportiva, en San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

Durante el ataque armado, el dueño del comercio también fue atacado, sin embargo, debido a que se encontraba dentro de su vehículo, el cual es blindado, resultó ileso.

Explicó que al ser testigo del crimen, alertó de inmediato a los Bomberos Voluntarios, quienes a su llegada informaron que Aguirre ya había fallecido, debido a la gravedad de las heridas.

Detectives de delitos contra la vida de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan si el crimen está vinculado con el cobro de la extorsión u otras causas.