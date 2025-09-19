Rescatan a tripulantes de vehículo cuando eran arrastrados por un río en la zona 21

-

El conductor del automóvil intentaba cruzar el río que conecta la zona 21 con Villa Canales.

Los Bomberos Municipales reportaron el rescate de un vehículo agrícola junto a los tripulantes del mismo, luego de ser arrastrados por el río Pinula.

El hecho se registró en la 11 calle final de la colonia Justo Rufino Barrios, en la zona 21 de la ciudad de Guatemala.

El conductor intentó cruzar el río para pasar entre la zona 21 y Villa Canales, pero el caudal del río cambió en el momento en que cruzaban, debido a que estaba lloviendo, informó a Soy502 el oficial de los Bomberos Municipales, Rafael Zúñiga.

El río conecta la zona 21 capitalina con Villa Canales. (Foto: Bomberos Municipales)

Posteriormente, el automotor quedó atrapado con toda su tripulación, los socorristas fueron alertados y llegaron al lugar para utilizar las cuerdas para atravesar el ancho del río.

De esa manera, lograron sacar y evacuar a las personas que se transportaban en este carro. Por último, colaboraron para la recuperación del automóvil.