Ataque armado y otros incidentes afectan tránsito en varios sectores de Mixco

Dos personas fallecieron tras ataque armado en zona 3 de Mixco.
Un ataque armado ocurrido la mañana de este lunes en la calzada Mateo Flores, frente al numeral 10-35 de la zona 3 de Mixco, dejó como resultado dos personas fallecidas dentro de un vehículo.
Bomberos Municipales acudieron al lugar y notificaron a las autoridades para el procesamiento de la escena.
Esta situación afecta la movilidad de los conductores que se desplazan en áreas circunvecinas, retrasando su llegada a sus destinos.
Además del ataque armado, la movilidad en Mixco se ha visto afectada por otros incidentes ocurridos en distintos sectores.
Las autoridades de tránsito reportaron una colisión en el sector de Campo Alegre con sentido hacia la Ciudad de Guatemala, así como un derrumbe en el kilómetro 23 de la ruta Interamericana y un bus con desperfectos mecánicos en la calzada Roosevelt que han generado complicaciones en el tránsito.
Las autoridades recomiendan a los conductores manejar con precaución y utilizar vías alternas para evitar atrasos.