Retiran tráiler que bloqueó ruta en Santa Catarina Pinula hacia la ciudad

  • Por Susana Manai
08 de septiembre de 2025, 09:03
La vía bloqueada es utilizada por conductores que se dirigen hacia la Ciudad Capital. (Foto: Municipalidad Santa Catarina Pinula)

Luego de varios minutos de maniobras, la ruta quedó despejada. 

Un tráiler cargado con cemento fue abandonado durante la madrugada de este lunes en la salida de San Remo, en el sector de El Pueblito, Santa Catarina Pinula.

El vehículo pesado quedó atravesado sobre la carretera e impide el paso en la principal vía de acceso.

(Foto: Municipalidad Santa Catarina Pinula)
De acuerdo con las autoridades, al llegar al lugar, no se localizó al conductor del transporte pesado. 

(Foto: Municipalidad Santa Catarina Pinula)
La vía bloqueada es utilizada por conductores que se dirigen hacia la Ciudad Capital, incluyendo automovilistas provenientes de Villa Canales y otros municipios cercanos. 

(Foto: Municipalidad Santa Catarina Pinula)
Tras varios minutos de maniobras debido a las dimensiones del transporte, la vía quedó despejada debido a las acciones de elementos de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula

Se realizaron maniobras para retirar el vehículo que bloqueó por varias horas la ruta.
  • Últimas noticias de Guatemala

