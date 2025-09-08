Retiran tráiler que bloqueó ruta en Santa Catarina Pinula hacia la ciudad

Un tráiler cargado con cemento fue abandonado durante la madrugada de este lunes en la salida de San Remo, en el sector de El Pueblito, Santa Catarina Pinula.

El vehículo pesado quedó atravesado sobre la carretera e impide el paso en la principal vía de acceso.

De acuerdo con las autoridades, al llegar al lugar, no se localizó al conductor del transporte pesado.

La vía bloqueada es utilizada por conductores que se dirigen hacia la Ciudad Capital, incluyendo automovilistas provenientes de Villa Canales y otros municipios cercanos.

Tras varios minutos de maniobras debido a las dimensiones del transporte, la vía quedó despejada debido a las acciones de elementos de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula.

Se realizaron maniobras para retirar el vehículo que bloqueó por varias horas la ruta.