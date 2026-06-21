Ataque armado deja dos fallecidos en zona 1

Pese al esfuerzo de los cuerpos de socorro, ambos fallecieron en el lugar.
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Dos hombres fueron interceptados por un sujeto desconocido en la 6 avenida y 18 calle, zona 1 capitalina, esta mañana de domingo 21 de junio.
El atacante disparó contra las víctimas, dejándoles múltiples heridas por arma de fuego.
Cuerpos de socorro lucharon por mantenerlos con vida, pero no resistieron debido a la gravedad de las heridas.
Socorristas confirmaron que ambos murieron en el lugar.
Según información preliminar, el atacante habría sido agredido por un grupo de personas que transitaba por el sector, por lo que fue trasladado de emergencia a un centro asistencial.
El Ministerio Público (MP) ha iniciado con la investigación correspondiente.
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