Localizan vehículo deportivo con reporte de robo por medio de estafa

  • Por Geber Osorio
23 de enero de 2026, 13:18
El vehículo deportivo era buscado por su propietario, quien denunció el robo. (Foto: PNC)

Las autoridades dieron con la ubicación del automóvil luego de que este fuera robado.

La Policía Nacional Civil (PNC) localizó un vehículo deportivo que contaba con reporte de hurto mediante estafa, en Ciudad Vieja, Sacatepéquez.

Se trata de un automóvil marca Chevrolet, Camaro, de color negro con café, el cual era buscado por su propietario.

El automóvil marca Chevrolet, Camaro, fue localizado en Ciudad Vieja, Sacatepéquez. (Foto: PNC)
El hallazgo se realizó por medio de agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), quienes dieron con la ubicación del mismo.

Además, el dueño del automotor indicó que la PNC le dio seguimiento a su caso y aprovechó para agradecerle a las autoridades.

