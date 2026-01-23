Localizan vehículo deportivo con reporte de robo por medio de estafa

Las autoridades dieron con la ubicación del automóvil luego de que este fuera robado.
La Policía Nacional Civil (PNC) localizó un vehículo deportivo que contaba con reporte de hurto mediante estafa, en Ciudad Vieja, Sacatepéquez.
Se trata de un automóvil marca Chevrolet, Camaro, de color negro con café, el cual era buscado por su propietario.
El hallazgo se realizó por medio de agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), quienes dieron con la ubicación del mismo.
Además, el dueño del automotor indicó que la PNC le dio seguimiento a su caso y aprovechó para agradecerle a las autoridades.