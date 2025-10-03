Aterriza en Guatemala el primer vuelo de Air Canada

El hecho histórico ocurrió este jueves 2 de octubre.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que la noche de este jueves se registró un vuelo histórico.
Se trata del primer vuelo directo de Air Canada hacia Guatemala, el cual aterrizó en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Los pasajeros venían desde Montreal, Canadá, según indicaron las autoridades.
"Este logro abre puertas a más oportunidades para el turismo, el comercio y la unión entre naciones", dijo la DGAC.