Anuncian una nueva jornada móvil de emisión de pasaportes

  • Por Geber Osorio
30 de septiembre de 2025, 16:41
Continúan implementando jornadas móviles a nivel departamental. (Foto: IGM)

La actividad se realizará del 7 al 9 de octubre del presente año.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó las fechas y horarios de una nueva jornada móvil de emisión de pasaportes.

Esta se llevará a cabo en el Polideportivo Barrio San José, en el municipio de San Pedro Pinula, del departamento de Jalapa.

La emisión de los pasaportes será del martes 7 al jueves 9 de octubre, en el horario de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Fechas y horarios de la emisión de pasaportes en esta jornada móvil. (Foto: IGM)
La entrega

La entrega de los pasaportes será en el mismo lugar, del martes 14 al jueves 16 de octubre. Los primeros dos días en un horario de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde; y para el último día, estarán entregando los documentos de 7:00 a 11:00 de la mañana.

Fechas y horarios de la entrega de pasaportes en esta jornada móvil. (Foto: IGM)
Si tienes una cita agendada, puedes reprogramarla y asistir sin ningún inconveniente, indicó el IGM. También explicaron que el cupo es limitado y recordaron que se debe presentar el Documento Personal de Identificación (DPI).

