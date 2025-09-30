Anuncian una nueva jornada móvil de emisión de pasaportes

- La actividad se realizará del 7 al 9 de octubre del presente año. TE PUEDE INTERESAR: Anuncian nueva jornada móvil de emisión de pasaportes El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó las fechas y horarios de una nueva jornada móvil de emisión de pasaportes. Esta se llevará a cabo en el Polideportivo Barrio San José, en el municipio de San Pedro Pinula, del departamento de Jalapa. La emisión de los pasaportes será del martes 7 al jueves 9 de octubre, en el horario de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Fechas y horarios de la emisión de pasaportes en esta jornada móvil. (Foto: IGM) La entrega La entrega de los pasaportes será en el mismo lugar, del martes 14 al jueves 16 de octubre. Los primeros dos días en un horario de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde; y para el último día, estarán entregando los documentos de 7:00 a 11:00 de la mañana. Fechas y horarios de la entrega de pasaportes en esta jornada móvil. (Foto: IGM) Si tienes una cita agendada, puedes reprogramarla y asistir sin ningún inconveniente, indicó el IGM. También explicaron que el cupo es limitado y recordaron que se debe presentar el Documento Personal de Identificación (DPI).