Atleta muestra los daños que le dejó el coronavirus

Ahmad Ayyad nunca se imaginó que, pese a ser un gran atleta, se debatiría entre la vida y la muerte. Un día despertó con delirios y con un tubo conectado a su garganta. Muchas cosas pasaron por su mente mientras empezaba a recobrar el sentido.

El hombre, que antes pesaba 215 libras y poseía un cuerpo musculoso y tonificado, prácticamente despertó en un cuerpo desconocido para él.

“Me desperté y miré mis brazos, mis piernas. Mis músculos habían desaparecido”, dijo, “estaba un poco asustado, ¿dónde están mis piernas? ¿A dónde fueron mis piernas?”.

Ayyad pasó 25 días de su vida intubado tras adquirir el coronavirus. Los doctores lo indujeron al coma para salvarle la vida.

El hombre ha cumplido dos meses de recuperación, pero los estragos han sido fuertes, aún no puede hacer mucho esfuerzo debido a las lesiones que tiene en uno de sus pulmones y el corazón.

Ayyad compartía fotografías de su estado físico en sus redes sociales antes de contraer la enfermedad.

Ayyad recuerda que todo comenzó en marzo, se la pasaba en entrenamientos y juegos de baloncesto. De un día a otro empezó a sentirse fatigado, incluso hablar era una tarea difícil. Pensó que se estaba enfermando de gripe, pero un amigo le aconsejó ir a un hospital para que le hicieran un diagnóstico.

En la clínica le diagnosticaron Covid-19 y el 15 de marzo fue internado en el hospital Sibley Memorial. Su condición empeoró por lo que le colocaron un ventilador artificial y lo transfirieron de Washington hacia Baltimor, donde fue inducido al coma.

“Fue extremadamente emocional”, dijo Ayyad. “Sabía que estaría en esto completamente solo. Luego llamé a mi amigo y le dije que recogiera a mi perro. Y eso fue todo. No sabía lo que vendría. No sabía si era la última vez que hablaría con ellos. No sabía si estaba a punto de morir “.

Ahmad publicó una foto antes de ser inducido al coma mientras su familia se quedaba con la esperanza de volverlo a ver.

Tras 25 días sin conocimiento, Ayyad se pudo recuperar y abrir los ojos tras vencer a uno de los enemigos más mortales de los últimos tiempos. Pero cosas tan sencillas como comer y tragar las había olvidado, por lo que tuvo que aprender nuevamente a realizar estas actividades. La compota de manzana fue su ayuda para regresar a la normalidad.

Pero caminar y hablar también tuvieron sus complicaciones, el atleta tuvo que aprender nuevamente a hacerlo. Cualquier movimiento que hiciera le quitaba el aliento, se cansaba y elevaba su ritmo cardíaco, pero nunca se rindió.

Todos los días, Ayyad intentaba algo nuevo. Primero comenzó con estiramientos de piernas desde su cama de hospital usando las mantas. Luego fueron las abdominales laterales. Finalmente se levantó de la cama, en cuclillas.

El hombre muestra cómo quedó tras salir de los cuidados intensivos e iniciar la recuperación en casa.

Después de irse a casa el 22 de abril, Ayyad pesaba 60 libras menos. Tenía un coágulo de sangre en el brazo izquierdo, daños en el corazón y los pulmones, y pasó el mes siguiente luchando por hacer algo sin perder el aliento.

Ayyad ahora está casi de vuelta a la normalidad. Mientras vuelve al boxeo, hace ejercicio todos los días, juega baloncesto y, con suerte, corre maratones lo suficientemente pronto, todavía está preocupado por el virus.

“La gente está actuando como si se hubiera ido, no es así. Usa tu máscara, no te reúnas en grandes grupos, cuídate a ti mismo y a las personas que te rodean”, aconsejó Ayyad.