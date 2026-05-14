“Trump está haciendo a América grande de nuevo", dice Xi Jinping

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Donald Trump también elogió a su anfitrión, al que calificó de "gran líder" y "amigo".

Trump llegó a Pekín, registrando el primer viaje de un presidente estadounidense en casi una década, y la gran recepción contrasta con una serie de tensiones comerciales y geopolíticas sin resolver entre los dos gigantes.

En un banquete por la noche en su honor, el mandatario estadounidense celebró las conversaciones "extremadamente positivas y productivas" con su homólogo, al que invitó en septiembre a visitar la Casa Blanca.

Xi Jinping, menos efusivo, insistió nuevamente en esa cena con su mensaje de cooperación entre ambas potencias y aseguró que el progreso de China es compatible con gran el lema de Trump: "Trump está haciendo a América grande de nuevo", afirmó el mandatario chino.

WOW! Chinese President Xi Jinping just stunned the world, saying President Trump is "MAKING AMERICA GREAT AGAIN" at the banquet with 47 in attendance



Trump has officially converted Xi to MAGA



"The 250th anniversary of American independence, the over 300 million American… pic.twitter.com/fV5awyutD1 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 14, 2026

"Lenguaje directo"

La cuestión de Taiwán ha sido uno de los asuntos más delicados durante años. Aunque Estados Unidos solo reconoce a China, existe una ley que le obliga a suministrar armas a Taiwán para que pueda defenderse.

China ha prometido tomar el control de Taiwán y no descarta recurrir a la fuerza para lograrlo, en un contexto de creciente presión militar sobre la isla en los últimos años.

Tras los comentarios de Xi el jueves, Taipéi calificó a China como el "único riesgo" para la paz regional e insistió en que "la parte estadounidense ha reafirmado repetidamente su apoyo claro y firme" a ese territorio.

Adam Ni, editor del boletín China Neican, dijo a la AFP que, si bien este "lenguaje directo" visto este jueves no es infrecuente en la política exterior china, es inusual viniendo del propio Xi.

"Xi quiere dejarlo muy claro (...). Cree que la cuestión de Taiwán es el polvorín potencial entre las dos superpotencias", añadió.

ente positivas y productivas", celebró Trump en ese banquete en su honor, en el que también invitó a Xi y su esposa Peng Liyuan a visitar la Casa Blanca en septiembre.