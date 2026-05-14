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Mujer sufre un ataque armado y muere en plena calle de Suchitepéquez

  • Con información de Dirlyn González/colaboradora
14 de mayo de 2026, 08:09
El crimen ha causado consternación en el sector. (Foto: archivo/Soy502)

El crimen ha causado consternación en el sector. (Foto: archivo/Soy502)

La mujer caminaba por la calle cuando fue sorprendida por hombres armados. 

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Una mujer fue asesinada a balazos la mañana de este jueves en el centro del municipio de San Gabriel, Suchitepéquez.

El hecho generó alarma entre vecinos y comerciantes que se encontraban en el sector al momento de las detonaciones.

(Foto: Surama Rodas/colaboradora)
(Foto: Surama Rodas/colaboradora)

La víctima fue identificada preliminarmente como Dora López Sem. Según versiones de testigos, sujetos armados le dispararon cuando caminaba por una esquina y luego escaparon con rumbo desconocido.

Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público acudieron a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones que permitan establecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

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