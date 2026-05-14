Mujer sufre un ataque armado y muere en plena calle de Suchitepéquez

La mujer caminaba por la calle cuando fue sorprendida por hombres armados.
OTRAS NOTICIAS: Así fue el ataque mortal de abejas que sufrió magistrada en México (video)
Una mujer fue asesinada a balazos la mañana de este jueves en el centro del municipio de San Gabriel, Suchitepéquez.
El hecho generó alarma entre vecinos y comerciantes que se encontraban en el sector al momento de las detonaciones.
La víctima fue identificada preliminarmente como Dora López Sem. Según versiones de testigos, sujetos armados le dispararon cuando caminaba por una esquina y luego escaparon con rumbo desconocido.
Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público acudieron a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones que permitan establecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.