No te pierdas la "Karol G Symphony Night" en Guatemala

La Orquesta Filarmonía presenta "Karol G Symphony Night 2026" con los éxitos de la colombiana en una versión diferente.
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Las canciones de la representante de la música urbana sonarán con instrumentos de cuerda, viento y percusión, para disfrutar de manera distinta.
Tras anunciar su nueva gira y a la espera de que regrese al país, este tributo rinde homenaje a su carrera y exalta su mejor momento.
Fecha y lugar
La cita es el 6 de junio a partir de las 6:30 p. m. en la Plaza Elementos de AVIA, (12 calle 2-25, zona 10).
Precio
Los boletos tienen un costo de Q150 por persona, incluye un cóctel de bienvenida.
Toma nota:
La reservación es en línea y el pago es en línea, no habrá boletos el día del evento. El cupo es limitado.
Las entradas están disponibles en la sección de eventos del sitio oficial de AVIA. Ingresa aquí.