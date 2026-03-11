Voelin pasó "A otro nivel" en Colombia

El guatemalteco Voelin, quien participa en "A otro nivel", de Colombia, fue seleccionado en uno de los grupos del reality.
Tras presentar una balada fue seleccionado por una de las concursantes para estar en el grupo de "Los Vozarrones", manteniéndolo en la competencia.
A pesar de ello Carlos Tobio, el coach de la agrupación no se sintió cómodo con la elección pues afirma que desea que en su grupo haya alma colombiana para expresar mejor el vallenato.
Ante esto el guatemalteco afirmó que no se arrepentiría de esta unión pues daría todo por demostrar su talento.
Voelin cantó "Como mirarte" y tras una larga espera de los jueces por fin uno comenzó a tocar el botón que lo llevaba alto.
