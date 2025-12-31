Para recordar con una sonrisa: Los atletas guatemaltecos destacados en 2025

-

El 2025 dejó hazañas para la posteridad en el deporte guatemalteco, que gracias a atletas como Léster Martínez, Sergio Chumil, Érick Gordillo y Ian Rodríguez se hizo notar en el ámbito internacional, con logros memorables que perdurarán durante mucho tiempo.

Oriundo de Tecpán, Chumil, integrante del equipo español BH Burgos Burpellet, hizo historia a bordo de su bicicleta y en la etapa reina, la más exigente de la Vuelta o Gran Camiño, imponiéndose a un pedalista de élite, el canadiense Derek Gee.

Martínez tuvo destacadas actuaciones en el boxeo profesional y fue uno de los más destacados para los nuestros. (Foto: AFP)

Pero no sería lo más destacado, porque fue convocado para competir en la Vuelta a España, una de las tres más grandes de este deporte. "Chumisil" dio batalla y se convirtió en el primer guatemalteco en completarla, ya que el compatriota Anton Villatoro no logró terminar en dos ediciones, en la década de los 90.

De la fortalezas en las piernas de Chumil pasamos a la de los puños del petenero Martínez, quien ha crecido en el boxeo mundial. Este año sostuvo dos peleas: en marzo contra el estadounidense Joeshon James, al que derrotó por la vía del nocaut, y en septiembre, frente al camerunés Christian Mbilli.

El combate de Mbilli, que culminó en empate por decisión dividida, fue el que más exposición tuvo porque se desarrolló ni más ni menos que en Las Vegas, en una cartelera en la que también estuvo el mexicano Saúl, el "Canelo", Álvarez, excampeón mundial y uno de los rivales más esperados por Martínez.

Gordillo cosechó varias medallas en los Juegos Centroamericanos que se celebraron en el país. (Foto: JCG 2025)

También nuestro país se puede jactar de un gran tritón por el desempeño de Érick Gordillo en las aguas. Nadie como él en la región. El nadador se colgó una docena de medallas con récords incluidos: 11 de oro y 1 de bronce en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Y la cosecha del originario de Puerto Barrios, Izabal, no solo se remite a esas justas, ya que también fue a conquistar aguas sudamericanas para agenciarse otras tres preseas doradas y una de plata en los Juegos Bolivarianos de Lima-Ayacucho.

Para destacar también la gran temporada del piloto Ian Rodríguez, quien en octubre se proclamó campeón del GT Cup Open Europe. Lo hizo junto a su dupla, el italiano Luca Franca, en una hazaña que le abre posibilidades para correr en otras categorías del automovilismo mundial.