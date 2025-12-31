Los 5 deportistas latinos más destacados durante el 2025

-

Ya sea por sus éxitos o sus derrotas, cinco deportistas latinoamericanos atrajeron los focos en 2025.

Sin fecha de vencimiento

A los 38 años, volvió a poner la liga norteamericana a sus pies. No solo dio a Inter Miami su primer título en la MLS, sino que se convirtió en el primero en ganar dos veces consecutivas el premio al Jugador Más Valioso (MVP).

A seis meses de que arranque el Mundial de Norteamérica, Lionel Messi prueba que la edad es apenas un número. Y pocos saben de números como él, que firmó 29 goles en 28 fechas del torneo liguero.

El argentino siempre es de los latinos destacados año con año. (Foto: Inter Miami)

El astro argentino fue además el artillero del clasificatorio sudamericano para el Mundial, con ocho dianas.

"Fue un año muy especial por todo lo que vivimos", dijo el 10 al recibir el galardón de MVP.

¿Dejó algún interrogante? Su presencia en su sexta cita mundialista, aunque parece improbable que no defienda la corona, ya que seguirá en actividad al menos hasta 2028, cuando acaba su nuevo contrato con el club de la Florida.

La venezolana Yulimar Rojas todavía ostenta el récord mundial con 15,74 metros del salto largo. (Foto: AFP)

Volver para quedarse

"I'm back" (He vuelto), se leía en las zapatillas con las que pugnó en el Mundial de Tokio en septiembre.

La reina del triple salto, Yulimar Rojas, protagonizó el regreso más esperado del deporte latinoamericano tras casi dos años de baja por una lesión en el tendón de Aquiles.

La caraqueña, de 30 años, obtuvo un bronce cargado de simbolismo y emotividad, un consuelo después de perderse los Olímpicos de París 2024.

En su retorno a las pistas su nivel no fue el de antes de la lesión, pero su simple regreso -con nuevo look incluido- invita al optimismo de cara a 2026.

"Hay Yulimar para rato, esto no queda aquí y el año que viene voy a volver mucho mejor, más fuerte, más preparada y con mucha hambre de triunfo", prometió tras su reestreno, sin poder contener las lágrimas.

Isaac del Toro (mexicano) tiene hasta octubre de 2026 para encontrar la ruta a los Olímpicos 2028. (Foto: AFP)

A la caza de Pogacar

No fue un colombiano, tampoco un ecuatoriano. La figura del ciclismo latinoamericano nació en una tierra con poca relación con los caballos de acero.

Con apenas 21 años -ahora tiene 22-, el mexicano Isaac Del Toro desafió el imperio del esloveno Tadej Pogacar al quedar segundo del Giro de Italia en junio, un hito para el deporte de su país.

Pero no solo en las calles italianas, donde además vistió la maglia rosa y se llevó la blanca de mejor joven, dejó su imprenta de sensación del ciclismo.

El Torito, compañero de Pogacar en el UAE, se coronó campeón en ruta y contrarreloj de México y obtuvo 18 victorias, dos menos que El Caníbal de Komenda, en su segunda temporada como profesional. ¿Debutará en 2026 en el Tour de Francia?

Fonseca es el brasileño más joven en ganar un título en ATP y el primero a nivel sudamericano desde Pérez Roldán en 1987. (Foto: AFP)

De promesa a realidad

Ganó su primer título del circuito, pasó del puesto 145 al 24 de la ATP y compitió por primera vez en los cuadros principales de Grand Slam. Con ustedes, Joao Fonseca, de apenas 19 años.

El joven carioca dejó de ser promesa para tornarse en realidad en un tenis dominado por el binomio Carlos Alcaraz-Jannik Sinner.

Fonseca, el más joven del top-100, conquistó en febrero su primer título en el circuito, el Abierto de Argentina (ATP 250), y ganó en octubre el de Basilea (ATP 500).

Además, alcanzó la segunda ronda en Australia y el US Open y la tercera en Wimbledon y Roland Garros. "Ahora voy a defender los puntos, que es más difícil.", dijo en noviembre.

“Fue un año no muy positivo, pero es parte del proceso”, dijo el piloto argentino Franco Colapinto. (Foto: AFP)

Deuda al volante

El desempeño en la Fórmula 1 no estuvo a la altura del revuelo mediático que Franco Colapinto ha despertado en Argentina.

Es cierto que condujo el peor monoplaza de la parrilla, el Alpine, pero el carismático piloto de 22 años no puntuó en los 18 Grandes Premios en los que participó.

En el fondo de la clasificación, junto al británico Jack Doohan, a quien reemplazó a partir de la sexta carrera, Colapinto tuvo como mejor resultado el undécimo puesto en Países Bajos.