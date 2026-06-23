Atlético denunciará al Barcelona ante la FIFA por Julián Álvarez

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El Atlético de Madrid tendría decidido presentar una denuncia ante la FIFA contra el FC Barcelona por su supuesta intención de fichar a Julián Álvarez sin contar con la autorización del club rojiblanco, con el que el delantero mantiene contrato hasta el 30 de junio de 2030.

El tema ha cobrado relevancia después de que, el lunes, tras la victoria de Argentina por 2-0 frente a Austria en la segunda jornada del Mundial 2026, el atacante declarara en ESPN que "lo mejor para todos es una transferencia" y añadiera: "Quiero cumplir mi sueño", sin especificar a qué club se refería.

En el Atlético consideran que este tipo de mensajes responde a una estrategia que, según su versión, el Barcelona ya habría utilizado en otras ocasiones con distintos futbolistas. Entre los ejemplos que señalan figuran el caso de Antoine Griezmann, cuando el club catalán terminó pagando su cláusula de rescisión tras haber mantenido contactos previos sin informar al Atlético, y también el de Nico Williams con el Athletic, al que habrían intentado acercarse para presionar una posible salida pese a su contrato vigente.

ÚLTIMA HORA | El Atleti presentará una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por negociar con Julián Alvarez



Gil Marín, en @EFEdeportes



“El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos”



“Nos mienten a nosotros,… pic.twitter.com/DAuB1tSWIQ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 23, 2026

Desde el club madrileño aseguran que no les sorprende este modo de proceder y lo relacionan igualmente con el caso de Julián Álvarez, por quien no contemplan ninguna negociación. De hecho, han reiterado recientemente tanto al Barcelona como al Real Madrid que su postura es inamovible, remitiéndose a la cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros para cualquier club interesado en el delantero.