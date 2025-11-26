De último minuto: Atlético consigue los tres puntos contra el Inter de Milán

Un gol en el descuento del uruguayo José Giménez dio la victoria al Atlético de Madrid ante el Inter de Milán (2-1), este miércoles en la quinta jornada de la Liga de Campeones, donde los italianos cortaron en seco su pleno de triunfos.
La cabeza de Giménez (minuto 90+3) apareció providencialmente en un saque de esquina con el tiempo cumplido para dejar los tres puntos en el Metropolitano, que se volvió loco con la anotación.
Todo después de que su compañero argentino Julián Álvarez (9) adelantara a los colchoneros en el inicio de partido y luego el polaco Piotr Zielinski (54) igualara provisionalmente para los visitantes.
El Inter había ganado en las cuatro primeras jornadas y ahora se queda frenado en 12 puntos, bajando al cuarto lugar, a tres del líder Arsenal (15).
Gracias a este triunfo, el Atleti suma nueve unidades (tres victorias, dos derrotas) y sube al duodécimo puesto.
Pero más allá de ello, demuestra por fin su competitividad en el torneo, ya que las victorias anteriores en esta Champions habían llegado ante Eintracht y Union St Gilloise, mientras que había perdido los dos duelos que había jugado ante las formaciones de mayor pedigrí (Liverpool y Arsenal).