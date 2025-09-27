Atlético da un golpazo al Madrid y acaba con su invicto en el derbi

-

El Atlético muestra su mejor versión frente al Real Madrid y le corta el invicto a los de Xabi Alonso.

Seis jornadas duró el invicto del Real Madrid, después de que el Atlético de Madrid le diera un repaso en el derbi madrileño, al derrotarlo 5-2, en un partido en el que, a pesar de ciertos momentos, el conjunto rojiblanco tuvo el control del duelo, en el duelo estelar de la fecha 7 del campeonato español.

Los colchoneros pegaron primero para meter a su público de lleno en el partido, cuando Robin Le Normand apareció en el área para cabecear un centro perfecto de Giuliano Simeone desde la derecha, en el minuto 14.

El Madrid consiguió responder, por medio de las anotaciones de Kylian Mbappé (25) y Arda Güler (36), que parecían decantar la balanza, pero un centro medido desde la izquierda de Marcos Llorente encontró al delantero Alexander Sorloth (45+3), quien igualó y dio un golpe duro a las aspiraciones del cuadro blanco.

Para la segunda mitad, Julián Álvarez decidió dar un show para sus fanáticos. Primero, puso adelante al equipo en el marcador al transformar un penal (51) y, unos minutos más tarde, al 63, amplió con un cobro de tiro libre que dejó sin nada que hacer a Thibaut Courtois, quien todavía recibió otro tanto en contra de Antoine Griezmann (90+3), lo que sentenció el 5-2.

De esta manera, el Real Madrid se mantiene líder del campeonato, pero solamente dos puntos por encima del Barcelona, que jugará este domingo frente a la Real Sociedad con la misión de tomar la punta de la clasificación. Por su parte, El Atleti ahora es cuarto y poco a poco se mete nuevamente en la pelea por los puestos que dan acceso a la próxima Champions.