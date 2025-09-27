Barcelona en alerta: Bajas sensibles para PSG, Real Sociedad y... ¿el clásico?

-

Crisis en el Barsa: Joan García y Raphinha, lesionados. Bajas cruciales antes del PSG en Champions League y el clásico. Descubre cómo impacta al equipo de Flick.

Barcelona anunció las lesiones del guardameta Joan García y del atacante brasileño Raphinha, a cinco días de medirse al París Saint-Germain en Liga de Campeones.





Malas noticias en Barcelona.



Raphinha será baja por unas tres semanas por una lesión en el tercio del bíceps femoral de la pierna derecha. Llegaría con lo justo al Clásico Español.



Raphinha será baja por unas tres semanas por una lesión en el tercio del bíceps femoral de la pierna derecha. Llegaría con lo justo al Clásico Español.

Joan García será baja entre 4 y 6 semanas por una rotura del menisco interno de la…

Ambos fueron titulares el jueves en el partido liguero ante el Real Oviedo (victoria catalana 3-1).

El guardameta "sufre una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda" y su tiempo de baja es "de 4 a 6 semanas". En el caso del atacante, "sufre una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho" y se calcula una ausencia "de 3 semanas".

García, llegado en el mercado del verano europeo procedente del Espanyol, se ha hecho con la titularidad de la portería blaugrana y su baja supone un duro golpe para el Barsa, también desprovisto de su capitán Marc-André Ter Stegen.

Trabajo finalizado, pensando en lo que viene. pic.twitter.com/eyCKmNHh47 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 26, 2025

El polaco Wojciech Szczesny, que fichó el año pasado precisamente para suplir la baja del guardameta alemán, ocupará la portería hasta que el catalán esté recuperado.

La lista de bajas comienza a ser preocupante para el entrenador alemán Hansi Flick, ya que ambos se unen a Gavi, indisponible varios meses.

Lo que no te puedes perder este fin de semana... — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 26, 2025

Ninguno estará en los próximos encuentros: el domingo a la Real Sociedad en La Liga y el miércoles recibirá al PSG en la segunda jornada de Liga de Campeones.

Dentro de un mes, el 26 de octubre, está previsto el clásico contra el Real Madrid, una salida complicada para la que García queda prácticamente descartado, mientras que Raphinha tendría complicado llegar en forma.