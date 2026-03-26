Efraín González: El escritor que convirtió el duelo en una lección de vida

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Conoce "Atravesar la línea de quiebre", el décimo libro del escritor y docente Efraín González Peña. Esta obra didáctica, que ofrece herramientas para superar el duelo y fortalecer el amor, está disponible de forma gratuita en Chimaltenango.

El acta de nacimiento de Efraín González Peña declara que nació en Escuintla, pero su documento personal de identificación confirma su arraigo en Chimaltenango.

Docente de vocación, escritor por añadidura, González ha pasado cerca de cinco décadas en suelo chimalteco, donde se vinculó plenamente con su comunidad adoptiva.

A la fecha, Efraín González lleva diez libros publicados. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Durante todos estos años, González supo combinar su labor pedagógica con una prolífica carrera literaria que hoy suma diez obras publicadas.

Su más reciente libro, "Atravesar la línea de quiebre", se presenta como una herramienta educativa de alto valor humano.

La obra literaria es distribuida de manera gratuita. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Escrita con un marcado estilo didáctico, la obra está estructurada en diez capítulos que abordan, desde una perspectiva formativa, el desarrollo de una vida plena y el manejo de la nostalgia.

También se menciona el fortalecimiento de los vínculos afectivos, particularmente el amor en el matrimonio, inspirado en su propia experiencia junto a su esposa Leticia, ya fallecida.

Efraín González ha demostrado que el compromiso social de un escritor nace de su capacidad de escuchar a su comunidad. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Instruir

El enfoque didáctico del texto radica en su intención formativa: no solo informa, sino que guía al lector hacia la reflexión y la aplicación práctica de principios que fomentan el bienestar emocional y espiritual.

De esta manera, el autor convierte su pluma en una extensión de su labor docente, ofreciendo consejos accesibles que buscan fortalecer a las personas en momentos de vulnerabilidad.

Obras anteriores como Los pasos del Sombrerón, De aldeano a poblano, Paz en la tormenta y El samaritano han consolidado a González como un referente cultural y formativo en la región.

El autor presenta sus textos de manera didáctica y comprensible. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

En esta ocasión, su nuevo título no solo honra la memoria de su esposa, sino que se constituye en un recurso de apoyo para quienes atraviesan procesos de duelo, crisis o transformación personal.

Asimismo, procura que cada página se convierta en un abrazo educativo que acompaña al lector en el difícil camino de la vida.

"Para mí, escribir es otra forma de dar clases. Durante más de 50 años he estado en las aulas formando jóvenes, pero sentía que debía llegar más lejos, a esos corazones que quizás ya no están en la escuela, pero siguen necesitando orientación", manifestó González.

Atravesar la línea de quiebre nace de esa convicción: educar para la vida, no solo para aprobar un examen.

Para Efraín González Peña, escribir es otra forma de dar clases. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

¿Cómo obtenerlo?

Gracias al respaldo de familias amigas, la distribución del libro es gratuita, reafirmando el compromiso social y pedagógico del autor.

Los interesados en obtener un ejemplar pueden acudir a su residencia, ubicada en la colonia Las Majadas, kilómetro 53 de la ruta Interamericana Chimaltenango.