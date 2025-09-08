Atropellan a dos agentes de la PNC en ruta de Antigua Guatemala

Bomberos Voluntarios fueron alertados luego de que se le diera aviso acerca de un accidente de tránsito, en la Ruta Nacional 10, de Antigua Guatemala hacia Santa Lucía Milpas Altas, la noche de este domingo 7 de septiembre.

Se trataba de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes fueron atropellados por un vehículo que continuó su marcha.

Los elementos policiales fueron identificados como Rosibel Quiñones, de 34 años, y María Esmeralda Arana, de 35, quienes se encontraban en un operativo policiaco en carretera.

Ambos agentes de la PNC fueron trasladados a un centro asistencial. (Foto: PNC unidos la fuerza del cambio)

Ambos policías fueron trasladados al hospital de Antigua Guatemala.

Se dio a conocer que personal motorizado fue en persecución del automóvil que provocó el accidente, pero aún se desconoce si se efectuó la detención.

Bomberos Voluntarios atendieron a los agentes de la PNC que fueron atropellados.