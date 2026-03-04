La alerta de las autoridades para los "conductores imprudentes" (video)

-

Debido a que muchos conductores siguen invadiendo el espacio de peatones, para "ahorrarse" el tránsito, las autoridades están reforzando medidas.

El incremento de motocicletas en el parque vehicular ha generado más incidentes por conductas imprudentes y falta de educación vial por parte de los conductores.

Varios usuarios han denunciado a conductores que se suben a la banqueta, lo cual pone en riesgo a los peatones, además de romper con las leyes de tránsito de la ciudad.

Héctor Flores, Gerente General de Emetra, afirma que han entrado en una fase para identificar los puntos más críticos y detectar a todos aquellos conductores que constantemente cometen este tipo de imprudencias.

"Entramos en una fase de supervisión más rigurosa y sostenida", afirmó.

Para evitar sanciones y accidentes, las autoridades de tránsito hacen un llamado a respetar las normas y los espacios de circulación, pues esto es clave para la seguridad de todos.

Es importante denunciar este tipo de imprudencias a los teléfonos: 1551, 2380-1099.