María Marta Castañeda y tres pandilleros en audiencia por atentado contra fiscal

-

María Marta Castañeda y tres presuntos pandilleros enfrentan su primera audiencia por el segundo ataque contra la fiscal Miriam Reguero.

Bajo reserva judicial, María Marta Castañeda Torres fue ingresada este lunes 8 de septiembre a la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo "A", en donde enfrentará su audiencia de primera declaración por su presunta vinculación en el segundo ataque armado contra la fiscal Miriam Reguero.

Castañeda no llegó sola, otros tres presuntos pandilleros también fueron trasladados a la sala de audiencias para comparecer por el mismo caso, que ha generado preocupación en el Ministerio Público (MP) debido a los reiterados intentos de intimidación y violencia contra fiscales que investigan estructuras criminales.

Pandilleros y María Marta Castañeda (en la fotografía) son señalados de estar vinculados al segundo ataque perpetrado contra la fiscal Miriam Reguero. (Foto: Archivo/Soy502)

Aunque los detalles del proceso se mantienen bajo reserva, fuentes judiciales confirman que la audiencia se centrará en los hechos ocurridos durante el segundo atentado contra la fiscal Reguero, cuyo trabajo ha estado enfocado en el combate a estructuras pandilleras y crimen organizado.

Ajuste de cuentas

Según la investigación preliminar del MP la fiscal Reguero fue víctima de dos ataques armados, ambos presuntamente vinculados a un "ajuste de cuentas" con estructuras criminales.

URGENTE



Le informo al país que María Martha Castañeda Torres, pareja de alias “El Lobo” fue capturada por @PNCdeGuatemala.



El cumplimiento de esta orden de juez es una de las capturas más importantes de esta administración y un golpe MUY importante a las pandillas. pic.twitter.com/y6LHnJz6z8 — Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) August 27, 2025

El primer atentado, ocurrido en 2024, habría sido motivado porque Reguero recibió dinero de una estructura delictiva a cambio de un favor legal que no cumplió, según el MP. El segundo tendría un origen similar, aunque nuevas líneas de investigación sugieren que la fiscal pudo haber filtrado información sensible a organizaciones criminales.

El caso está bajo reserva judicial, y se giró una orden de captura en su contra desde el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, por ahora, Reguero permanece en prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala, mientras avanza el proceso en su contra.