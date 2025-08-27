Capturan a María Martha Castañeda, esposa de "El Lobo", líder del Barrio 18

-

Un juzgado de mayor riesgo ordenó la detención de María Martha Castañeda, pero aún se desconocen los delitos por los que se le señala.

Fuertemente custodiada llegó a la Torre de Tribunales, María Martha Castañeda Torres, tras haber sido capturada por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Hasta el momento, se desconocen los cargos que pesan sobre la también esposa del líder del Barrio 18, Aldo Ochoa, conocido como "El Lobo", uno de los reos recién trasladados a la cárcel Renovación I, en Escuintla.

A su llegada a los tribunales, Castañeda dijo desconocer los delitos que se le imputan.

Según @FJimenezmingob, su detención es "un golpe muy importante a las pandillas". Se conoce que es pareja del líder del Barrio 18 conocido como "El Lobo".



Sin embargo, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, dio a conocer que el caso estaría vinculado con actividades propias de las pandillas.

"El cumplimiento de esta orden de juez es una de las capturas más importantes de esta administración y un golpe muy importante a las pandillas", escribió el funcionario en su cuenta de X.

Según ha trascendido, la orden de detención fue girada por el Juzgado A de Mayor Riesgo y el caso estaría bajo reserva.

Le informo al país que María Martha Castañeda Torres, pareja de alias “El Lobo” fue capturada por @PNCdeGuatemala.



Su relación con "El Lobo"

La relación sentimental entre María Martha Castañeda Torres y "El Lobo" trascendió en abril pasado, cuando se conoció que se habían casado en la prisión donde este último estaba recluido.

Este día, al ser llevada a la Torre de Tribunales se preguntó a Castañeda si su captura estaría vinculada a su pareja, pero no respondió.

Otros casos en sus contra

Esta no es la primera vez que María Martha Castañeda se enfrenta a la justicia. En el pasado se le señaló en casos de estafa y defraudación tributaria.

En octubre de 2021, la PNC la puso a disposición de un juez por tener seis órdenes de aprehensión vigentes, por hechos acontecidos entre 2014 y 2021. Todas las acusaciones eran por estafas que se habrían cometido en Jutiapa, Escuintla, Huehuetenango y Guatemala.

A Castañeda Torres también se le implicó en el caso por la muerte de Byron Lima. El Ministerio Público la acusó de encubrimiento propio por el asesinato que ocurrió en Pavón, en julio de 2016.