Audio: Llamada de extorsión revela "amenazas de muerte" y el cobro de Q8,500

Un impactante audio de extorsión revela los métodos usados por criminales para amenazar y exigir dinero a sus víctimas, acusándolas falsamente de ser distribuidores de drogas.

Una llamada hecha por extorsionistas ha quedado grabada. En el audio se escucha la manera en que estas personas cometen este tipo de delitos.

Los extorsionistas hacen llamadas a las víctimas indicándoles que otras personas los han contratado para asesinarlos, según se escucha en el audio compartido a Soy502.

Durante la llamada, uno de los malhechores le pasa el teléfono a otro hombre, al que nombran "el viejo", quien menciona que esto se debe a que (las víctimas) son supuestamente distribuidores de drogas.

Asimismo, exigen Q8,500 para no matarlos, ya que son los supuestos gastos que se han realizado en control y seguimiento de la vida diaria de la víctima, y para brindar información acerca de los presuntos contratistas.

Escucha acá el audio:

Parte del audio de una llamada por extorsionistas que piden Q8,500 se hace público. pic.twitter.com/6E3ML7u9FZ — Geber Osorio (@OsorioGeber) November 17, 2025

Más extorsiones tras fuga de reos

El pasado 12 de octubre las autoridades del Sistema Penitenciario (SP) confirmaron que 20 reos del Barrio 18 se fugaron de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II. Hasta el momento, cuatro han sido recapturados y 16 siguen prófugos de la justicia.

La Fiscalía contra el delito de Extorsión, señala que ha tenido un impacto que estos pandilleros estén en las calles, pues las denuncias por extorsión han aumentado.

Eddy Rodríguez, fiscal adjunto de extorsiones, explicó a Soy502 que, si se compara noviembre 2024 con lo que va de ese mes este año, incrementaron las denuncias a 3,800 casos más.