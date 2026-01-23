Aumenta a 5 mil la cifra de víctimas mortales en Irán en medio de las protestas

-

Desde el 8 de enero, los ciudadanos iraníes viven un corte de comunicaciones e internet, como medida para suprimir las protestas en más de 32 ciudades de Irán.

Las protestas habrían iniciado el 28 de diciembre de 2025, motivadas por el descontento social ante la crisis energética y económica que atraviesa el país. Por ello, el régimen iraní respondió a través de fuerzas de seguridad para mitigarlas.

Estos encuentros habrían generado que el número de víctimas mortales ascendiera a 5 mil, que de acuerdo con Human Rights Activists, dentro de las víctimas, 4,716 de los fallecidos fueron manifestantes, 203 personas vinculadas al gobierno, 43 niños y 40 civiles que no participaban de las protestas.

Además, se registra que 26,800 personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad.

| URGENTE: Detalles estremecedores de la represión en Irán: médicos en Teherán reportan disparos directos a la cabeza y al corazón de jóvenes. En las últimas horas al menos 38 murieron, muchos al llegar a urgencias. No hubo espacio en la morgue. BBC Persian verificó 70 cuerpos… pic.twitter.com/hsjRiLhKyp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 10, 2026

El régimen iraní denominó a los manifestantes como "alborotadores y enemigos de Dios", luego de afirmar que serán castigados con la muerte por sus acciones.

En suspenso

El presidente Donald Trump habría demostrado su apoyo a favor de los manifestantes, advirtiendo al gobierno iraní que reaccionaría si los mataban.

El mandatario, a bordo del Air Force One, ordenó el traslado de buques hacia Irán por si se decidía en avanzar con alguna acción. “Tenemos una flota enorme que se dirige en esa dirección y quizá no tengamos que usarla”, afirmó Trump.

Con información de Infobae.