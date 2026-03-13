Frente frío está cerca y ocasiona lluvias en el país

Conforme pasen las horas, el cielo podría irse despejando.
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Durante la mañana de este viernes se registra lluvia en varios sectores de la capital del país, condiciones asociadas al acercamiento de un frente frío que está presente en la península de Yucatán, lo cual comienza a influir en las condiciones meteorológicas locales.
Las precipitaciones han sido reportadas principalmente en las zonas 9, 10 y 12, así como en el sector de la calzada Roosevelt, en la zona 11, donde la lluvia es intermitente.
Ana Pérez, pronosticadora del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), explica que el acercamiento del frente frío favorece el ingreso de humedad desde el mar Caribe y la nubosidad del norte al centro de Guatemala.
"Además asociado a las condiciones atmosféricas actuales, el ingreso de humedad desde ambos litorales y el calentamiento diurno, podrían ocasionar lluvias sobre bocacosta, sectores de occidente, la Franja Transversal del Norte, sur de Petén e Izabal", detalló la experta.
Añadió que el resto del día se prevé cálido en la mayor parte del país.