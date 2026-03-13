Vehículo prende en llamas en pleno tránsito de la zona 9 (video)

Un automóvil se incendió en la zona 9 capitalina aparentemente por corto circuito.
OTRAS NOTICIAS: Tránsito complicado en el Anillo Periférico por cabezal con desperfectos (video)
Durante la mañana de este viernes 13 de marzo, las autoridades del tránsito reportaron el incendio de un vehículo particular en la 7 avenida 12 calle zona 9, en la pista derecha.
Según las autoridades, el siniestro se debió a un corto circuito que terminó prendiendo en llamas al vehículo.
La emergencia fue cubierta por Bomberos Municipales, quienes trabajaron para sofocar el fuego.
De este hecho se reportaron solo daños materiales.