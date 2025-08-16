Aurora sigue firme en el Apertura y derrota al campeón Antigua

-

Aurora se mantiene con el gran inicio del torneo Apertura 2025 y mantuvo su invicto jugando en el estadio Guillermo Slowing, después de vencer 3-2 a Antigua, en uno de los duelos que marcó el inicio de la quinta fecha del certamen.

Los militares pegaron bastante rápido en el marcador. Al minuto 12, Nicolás Lovato cobró de manera magistral un tiro libre y puso el balón en el ángulo, que dejó sin nada que hacer a Luis Morán en el fondo, para poner a festejar a todos los presentes.

A pesar de que José Vivas (minuto 19 y 29) y Alejandro Galindo (20) pudieron haber ampliado, fue un remate aislado de Robinson Flores (35), desviado en el cuerpo de Bryan Soriano, que terminó igualando las acciones.

Liborio Sánchez se vistió de héroe con un atajadón a bocajarro frente a Juan Apaolaza (36) y eso permitió que, unos minutos más tarde, Andrés Echeverría (42) aprovechara un balón que Galindo le cedió, para sacar un derechazo que entró pegada al palo.

Justo antes del descanso, en el 45, Soriano apareció en el área para cabecear un centro de Echeverría y poner a los tigres al frente 3-1.

La segunda mitad tuvo menos acciones en las áreas, producto de la lluvia que se hizo presente, pero los coloniales todavía consiguieron descontar gracias a un penal de Milton Maciel, aunque no fue suficiente y Aurora se quedó con los tres puntos, que le sirven para ser terceros en la clasificación.