El derbi capitalino arde: ¡Aurora destrona al invicto Municipal!

Entérate cómo Aurora rompió el invicto de Municipal en el Apertura 2025 en un emocionante derbi capitalino. ¡No te pierdas los detalles del partido clave del fútbol guatemalteco!

No podía ser de otra manera, solo un grande podía frenar a otro. Aurora, el tercer equipo más laureado de nuestro balompié, le colocó el freno a Municipal, que tras 13 fechas del Apertura 2025, perdió su primer partido, aunque retiene la cima por diferencia de goles respecto a Mixco.

Alejandro Galindo pudo abrir el marcador del derbi capitalino en una jugada lujosa, que finalizó con su de definición de taquito en las manos de Braulio Linares, al minuto 9.

La reacción edil no tardó mucho en llegar, cuando John Méndez se encontrós olo en el área, pero no supo definir rápido y Carlos Monterroso reaccionó a tiempo (13). Más tarde probó suerte Yasnier Matos con un remate desviado (23).

El portero Liborio Sánchez casi complica al cuadro militar cuando entregó mal un despeje a los pies de Cristian Jiménez, sin embargo, el "Chaco" no pudo resolver bien e intentó un centro que terminó embolando el portero aurinegro (31).

Tras el descanso, hubo polémica, pues José Carlos Martínez cayó al suelo tras un jalón de camiseta de José Lemus, pero el árbitro no lo consideró para señalar penal (56).

Finalmente, llegó la anotación aurinegra en el 68. Daniel Baján cobró un córner desde el sector derecho, Galindo peinó en el primer palo y entre Cristian Hernández, volante rojo, y José Vivas, ofensivo militar, terminaron empujando la pelota para vencer a Linares.

A partir del gol, el partido ganó en dinamismo. El "Flaco" Martínez casi coloca la igualdad en el 71, aunque su cabezazo se fue ligeramente por arriba; mientras que César Archila cerró una jugada por derecha, pero sin la precisión ni potencia para liquidar a Liborio.

En el tramo final, Archila fue expulsado por frenar un contragolpe de Víctor Urías, quien se encaminaba solo al área. En el cobro del tiro libre, Linares ahogó el grito de gol de Jorge Batres, quien buscaba el ángulo (90+4), y más adelante tapó a una mano la definición de Diego Ruiz, que todavía vio con frustración como el balón pegó en la base del poste (90+6).