¿Polémica arbitral? Sopegno es optimista con los cremas y habla sobre el gol de Mixco

En su regreso a Comunicaciones con la misión de sacarlo del bache, el argentino Iván Franco Sopegno, no logró arrancar con victoria al caer (1-0) contra Mixco, pero valoró el futbol que desplegaron sus dirigidos y aseveró que será "más lo que vamos a ganar que perder".
EN CONTEXTO: Comunicaciones domina, pero Mixco se impone de último minuto
"No tuvimos la suerte de concretar y creo que la figura de Moscoso fue clave también", reconoció el timonel rosarino que sostiene su séptima etapa al mando de los blancos, actualmente en una crisis de apenas una victoria y siete derrotas en sus últimas ocho presentaciones.
A pesar de la caída, Sopegno rescató lo positivo y destacó el juego que mostró su equipo contra los chicharroneros, además de mostrarse optimista para lo que viene. "Si jugamos así, es más lo que vamos a ganar que lo que vamos a perder", añadió.
Iván también habló sobre el gol polémico de los chicharroneros, por la jugada en la que Kennedy Rocha empuja a Rafael Morales, antes de que Nicolás Martínez asistiera a Fernando Arce. "Estaba viendo el video, hay infracción, pero es futbol", apuntó.
El próximo desafío para Sopegno será de visita contra Guastatoya, en un partido prácticamente por el sótano de la clasificación. Los albos marchan décimos, con 11 puntos, 3 más que el conjunto oriental, que fechas atrás también llevó a Pablo Centrone para reemplazar a Ariel Sena.