¡Sorpresa en el Apertura 2025! Aurora asalta la cima del torneo

¡Hay nuevo líder! Aurora se trepó a la cima del torneo Apertura 2025, después de derrotar por 1-0 a Malacateco, en uno de los dos partidos disputados este domingo, en el cierre de la jornada 8.

La victoria le permitió a los aurinegros alcanzar las 17 unidades y superar por una a sus escoltas, Antigua, Municipal y Mixco, todos igualados con 16 puntos.

En el otro encuentro, Achuapa se despachó con la cuchara grande y le recetó un 4-1 a Xelajú para despojarlo del quinto lugar, con el protagonismo de Carlos Castrillo, autor de un doblete.

Un día antes

El sábado, Marquense dio cuentas de local 1-0 de Mictlán para asentarse en el séptimo lugar, mientras que su víctima es décimo en la tabla, con apenas 7 unidades.

También tuvieron actividad los coloniales, que no escatimaron esfuerzos para pasarle por encima a Guastatoya, situado en el sótano como el único equipo que todavía no sabe qué es ganar en el certamen.

¿Y rojos y cremas?

Debido al clásico internacional que sostienen este domingo, Municipal y Comunicaciones adelantaron sus respectivos de esta fecha para el miércoles pasado. Los rojos superaron 3-1 al Deportivo Mixco, mismo resultado con el que los albos fueron a perder contra Cobán Imperial,

Los príncipes llegaron a las 8 unidades para estacionarse en el octavo lugar, un escalafón arriba de los cremas, con 7 puntos.