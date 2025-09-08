La épica gesta de Sergio Chumil: ¿Conseguirá terminar la Vuelta a España?

-

Respiro para Sergio Chumil. El tecpaneco, afectado por una gastroenteritis, sobrevivió a la etapa 15 de la Vuelta a España, al ingresar en el puesto 157, y tras el tremendo esfuerzo, la pausa pactada para este lunes será clave para terminar de reponerse y afrontar la última semana de la competición.

Han sido días duros para el guatemalteco, quien se ha visto mermado por los problemas de salud, lo cual también ha obligado a cuatro compañeros a abandonar, pero se mantiene centrado en completar las 21 etapas, un logro que sería histórico porque sería el primero de nuestro país.

En los 167.8 kilómetros de este domingo, el pedalista del Burgos Burpellet, volvió a dejar otra actuación de supervivencia al entrar dentro de los tiempos de clasificación, con diferencia de 19 minutos y 19 segundos del ganador, el danés Mads Pedersen, el más rápido de una fuga.

Chumil se mantuvo en la casilla 81 de la clasificación general, que sigue siendo comandada por el también danés Jonas Vingegaard, serio aspirante a quedarse con la corona. La diferencia entre ambos es de 2 horas, 1 minuto y 4 segundos.

La contienda ibérica entra en su recta final esta semana. Este lunes hay descanso y ya el martes se disputa la etapa 16, con un recorrido de media montaña de 167.9 kilómetros entre Poio y Mos Castro de Herville.