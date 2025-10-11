Derrumbe de grandes proporciones cae sobre un auto en Santa Rosa

El conductor de un picop y su esposa se salvaron de morir aplastados y soterrados cuando un derrumbe cayó sobre su vehículo.
El incidente se registró en el kilómetro 93.5, en un camino de terracería que va hacia el puente Quebrado que comunica el municipio de San Rafael Las Flores con la aldea Chan Grande, Santa Rosa.
El retumbo del derrumbe alarmó a los vecinos, que de inmediato dieron aviso a los Bomberos Voluntarios.
Socorristas trabajaron con equipo hidráulico para liberar a Gladys Imelda López, de 52 años, quien iba como acompañante y sufrió golpes y alteración nerviosa, por lo que fue trasladada al Hospital de Cuilapa.
Asimismo, rescataron a Aron Contreras Aguilar, de 58 años, piloto del picop, quien resultó ileso.
Al lugar también fue solicitado personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que trabajó en conjunto con autoridades municipales para evaluar los daños y evitar más víctimas.