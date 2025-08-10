Auto se hunde en socavamiento de gran magnitud camino a Petén (video)

El enorme agujero ha causado ya dos accidentes esta madrugada.
OTRAS NOTICIAS: ¡Tenía una carta! Localizan cuerpo de un hombre envuelto en plástico y sábanas
Un auto que circulaba por el kilómetro 281 ruta de Rio Dulce a Petén, se hundió en un socavamiento de gran magnitud.
Dicho agujero ha causado ya dos accidentes de tránsito, por lo que hay complicaciones en toda el área, y hasta ahora solo pueden transitar autos pequeños.
El socavamiento ya abarca más de un carril en la parte baja, por lo que vecinos del sector aseguran que el área debería cerrarse por completo.