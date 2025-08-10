¡Tenía una carta! Localizan cuerpo de un hombre envuelto en plástico y sábanas

El cuerpo de la víctima presentaba múltiples golpes en el rostro y varias partes del cuerpo.
El cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años fue localizado en una calle de San José Pinula, frente al lote 22 de la sección D, colonia Santa Sofia.
Vecinos aterrorizados dieron parte a las autoridades, quienes al llegar descubrieron el cuerpo envuelto en plástico y sábanas.
Bomberos Voluntarios y Policía Nacional Civil (PNC), informaron que la víctima vestía pantalón café, un tenis gris, sudadera roja con blanco, playera negra y cincho color gris.
El hombre presenta múltiples golpes en el rostro y diferentes partes del cuerpo, por lo que no descartan que antes de ser asesinado, haya sido torturado.
Investigan crimen
Técnicos de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI), documentaron la escena y localizaron un carta y una caja de bebidas alcohólicas, las cuales fueron decomisadas para ser analizadas.
Sin embargo, las primeras hipótesis de la Policía Nacional Civil (PNC), señalan que el crimen esta vinculado a las pandillas.
*Con información de Eunice Valdez