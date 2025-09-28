Autobús se pasa el alto, provoca accidente y se da a la fuga

Un motorista resultó con varias lesiones, después de que el piloto de un autobús no respetara la señal de alto, en un sector de La Reformita.
En tragedia estuvo a punto de terminar un accidente que se registró este sábado 27 de septiembre, en la 18 calle de la colonia La Reformita, en la zona 12 capitalina.
Una cámara de videovigilancia captó el momento en que un autobús se pasó el alto y provocó que un motorista se impactara contra él. En la grabación se escucha como este último trató de frenar, lo cual ayudó a que el incidente no pasara de lesiones.
Producto del choque, la víctima resultó con varios golpes y moretones, principalmente en un brazo y la mandíbula.
A pesar del percance, el piloto del autobús no se detuvo y, más bien, se dio a la fuga.