Autobús se pasa el alto, provoca accidente y se da a la fuga

  • Por Karla Gutiérrez
27 de septiembre de 2025, 18:01
Un motorista resultó herido, cuando colisionó con un autobús que no respetó la señal de alto, en la colonia La Reformita, zona 12. (Foto: Captura de pantalla)

Un motorista resultó con varias lesiones, después de que el piloto de un autobús no respetara la señal de alto, en un sector de La Reformita.

En tragedia estuvo a punto de terminar un accidente que se registró este sábado 27 de septiembre, en la 18 calle de la colonia La Reformita, en la zona 12 capitalina.

Una cámara de videovigilancia captó el momento en que un autobús se pasó el alto y provocó que un motorista se impactara contra él. En la grabación se escucha como este último trató de frenar, lo cual ayudó a que el incidente no pasara de lesiones.

Producto del choque, la víctima resultó con varios golpes y moretones, principalmente en un brazo y la mandíbula. 

A pesar del percance, el piloto del autobús no se detuvo y, más bien, se dio a la fuga.

