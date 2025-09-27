Furgón se desprende de tráiler y complica el tránsito en zona 25

-

Una grúa maniobra para levantar un contenedor que, desde la madrugada, bloquea un sector de la carretera a Santa Lucía Los Ocotes.

La circulación de automóviles por la carretera que va a Santa Lucía Los Ocotes, en la zona 25, se vio paralizada la tarde de este sábado 27 de septiembre, debido a que un furgón se desprendió de un tráiler y bloqueó la vía. Hasta las 17:00 horas, solo estaba permitido el paso de motocicletas.

Una grúa ya se encuentra maniobrando para retirar el contenedor y liberar la ruta. Según vecinos del lugar, el accidente ocurrió durante la madrugada.