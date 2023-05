Autora de libro infantil es acusada de envenenar a su esposo con fentanilo

Kouri Richins, quien escribió un libro sobre el duelo por la muerte de su esposo, fue acusada de asesinato.

La familia de Kouri y Erick Richins sufrió un fuerte golpe en marzo del 2022, cuando su esposo murió de manera trágica.

La mujer escribió un libro titulado "Are you with me?" (¿Estás conmigo?) en compañía de sus tres hijos, esperando responder sus preguntas sobre el duelo de su padre.

Pero, el 8 de mayo Kouri Richins fue acusada de asesinar a su esposo al envenenarlo con una dosis letal de fentanilo.

La mujer tenía la intención de seguir escribiendo libros, particularmente la de un niño que perdía a un hermano.

Kouri Richins y su familia. (Foto: Facebook)

El asesinato

El 4 de marzo del 2022, Richins llamó a la policía para explicar qué había encontrado a su marido tendido en el suelo y frío al tacto.

A las autoridades les explicó que ella le había servido un Moscow Mule y luego durmió en la cama de sus hijos pequeños.

Documentos judiciales informan que entre diciembre del 2021 y febrero del 2022, la mujer mantuvo comunicación con una persona con antecedentes por drogas, y le pidió analgésicos para alguien que tenía una lesión de espalda y "algo de lo de Michael Jackson", fentanilo.

Cuando se realizó una autopsia a Erick Richins, se descubrió que había muerto por una sobredosis de fentanilo cinco veces mayor a la considerada letal.

La mujer había adquirido más fentanilo dos semanas después del suceso.

El libro

En una entrevista que Kouri dió para KPCW, la mujer explicó que jamás se imaginaba que tendría que criar a sus hijos ella sola. Luego de la muerte de su marido, sus hijos empezaron a tener preguntas sobre su padre.

"¿Papá nos traerá regalos de navidad? ¿Papá está con nosotros?" La mujer declaró que escribió el libro "Are you with me?" para ayudar a sus hijos.

Portada del libro "Are you with me?". (Goodreads)

El libro cuenta la historia de un niño que acaba de perder a su padre, en la sinopsis escribe que trae "paz y comodidad para los niños que perdieron a un ser querido." Y recibió buenas criticas en la plataforma de literatura, Goodreads, antes de que la información del arresto de Kouri saliera a la luz.

En dicha entrevista, la mujer explica que estaba trabajando en un segundo proyecto: "Mom, How Far Away is Heaven?" (Mamá, ¿qué tan lejos está el cielo?), y se iba a publicar en mayo.

Además, estaban trabajando en otras versiones del primer libro, como un niño que pierde a su hermano.