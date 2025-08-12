Incineran 2.2 toneladas de cocaína incautada en un narco-sumergible

-

Según el Inacif, luego de análisis se confirmó que la droga destruida tenía un 79% de pureza.

Instituciones del sistema de justicia llevaron a cabo la incineración de 2,200 kilógramos (2.2 toneladas) de cocaína, la cual fue incautada el pasado 8 de julio en un sumergible interceptado en el océano Pacífico en las costas de Escuintla.

La incineración se llevó a cabo en el Complejo de Precursores y Sustancias Químicas ubicado en la finca Estanzuela y Navajas, San José del Golfo, Guatemala.

En la diligencia participaron representantes del Ministerio Público (MP), Policía Nacional Civil (PNC) e Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quienes actuaron según lo ordenado por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad para Incineraciones.

Según informó el Inacif los paquetes fueron sometidos a pruebas instrumentales mediante cromatografía de gases —método de análisis químico— y el resultado confirmó que la sustancia era cocaína con una pureza del 79 %.

Lo droga se encontraba resguardada en la zona 6 capitalina y luego de la audiencia de reconocimiento, el juez ordenó el traslado y destrucción del cargamento, el cual se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad.

Según informó Inacif la incineración de la droga cumplió con los lineamientos ambientales y de salud establecidos en los reglamentos correspondientes y se llevó a cabo en un horno especial que está ubicado en el referido complejo.

El Inacif llevó a cabo pruebas a cada uno de los paquetes incautados. (Foto: Inacif / Soy502)

Incautación

El pasado 8 de julio, fuerzas navales del Ejército de Guatemala interceptaron un sumergible en aguas del océano Pacífico, durante un patrullaje marítimo ejecutado en coordinación con la Autoridad Marítima.

Según informaron las autoridades, la embarcación transportaba a tres tripulantes presuntamente de nacionalidad ecuatoriana, quienes fueron traslados por las autoridades al Comando Naval del Pacífico, donde bajo custodia y se inició una investigación coordinada por el MP.

En el sumergible se encontraron los paquetes de droga y diversos equipos de comunicación, como teléfonos celulares, un GPS, un teléfono satelital y un radio transmisor, junto con mochilas que contenían ropa y artículos personales.