Autoridades investigan robos en condominios y allanamientos falsos

-

Autoridades detectaron el uso de supuestas órdenes de allanamiento falsas en algunos hechos.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) mantiene bajo investigación varios robos ocurridos en condominios residenciales y trabaja de forma coordinada con el Ministerio Público (MP) para identificar a los responsables.

El viceministro de Gobernación, Estuardo Solórzano, informó en el Congreso que se tiene conocimiento de entre seis y siete casos con características similares.

Gobernación y el MP investigan siete robos ocurridos en condominios residenciales en los últimos días. (Foto: cortesía)

"Vamos en la fase de investigación, estamos viendo para ir individualizando el tema de los responsables. Se han tenido ya reuniones dentro de los condominios y residenciales para ir teniendo una mejor comunicación con ellos y sobre todo con las empresas de seguridad privada que les brindan la protección, para que ellos también tomen sus medidas de autoprotección", indicó Solórzano.

Además, anunció que se capacitará al personal de seguridad privada para que pueda verificar la legalidad de los procedimientos cuando personas se identifiquen como agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) o del MP.

Autoridades detectaron el uso de supuestas órdenes de allanamiento falsas en algunos hechos. (Foto: Archivo/Soy502)

"Al momento de ellos detectar que no están llenando los requisitos legales, inclusive hasta órdenes de allanamiento falsa, sin sellos, que hemos tenido un caso en concreto, ellos sepan a dónde comunicarse para poder verificar que es un procedimiento legal el que se está realizando y que deben de brindar toda la cooperación", agregó.

Según señaló, incluso se ha detectado el uso de órdenes de allanamiento falsas en algunos hechos investigados.

Falso allanamiento

Uno de los casos más recientes ocurrió en un condominio de San Cristóbal, zona 8 de Mixco. El pasado 21 de mayo un grupo de personas llegó a la garita de ingreso y se identificó como personal del MP y de la PNC para realizar un supuesto allanamiento en una vivienda. Horas después, se recibió un reporte de robo en la residencia señalada.

Las autoridades localizaron a dos personas amarradas dentro del inmueble, quienes relataron que los supuestos funcionarios ingresaron con el argumento de ejecutar una diligencia judicial.

El Gobierno capacitará a guardias de seguridad privada para verificar la legalidad de los procedimientos antes de autorizar ingresos. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Los responsables habrían sustraído joyas, dinero en efectivo y diversos aparatos electrónicos antes de abandonar el lugar.

LEE TAMBIÉN: Así encontraron a dueños de vivienda en condominio de San Cristóbal

El viceministro recordó que los robos a viviendas son delitos que históricamente se registran en áreas residenciales, especialmente durante períodos vacacionales, cuando muchas familias salen de viaje.

Por esta razón aseguró que continuarán las acciones preventivas para evitar nuevos casos dentro de condominios y residenciales.