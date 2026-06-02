Crimen en cevichería: ataque armado deja un fallecido en Mixco

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La víctima de 33 años murió tras sufrir múltiples impactos de bala.

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Un incidente armado sucedió la tarde de este lunes 1 de junio, en la 3a. avenida y 27 calle A de la colonia El Edén, en la zona 10 de Mixco.

Un hombre que se encontraban ingiriendo bebidas en el interior de una cevichería fue atacado a balazos por desconocidos, por lo que se dio aviso a los Bomberos Municipales Departamentales.

Sin embargo, al arribar al lugar de los hechos, los socorristas constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Esta persona fue identificada como: José René Coyote Taquira, de 33 años.

Los socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. (Foto: Asonbomd)

La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó la escena del crimen y el paso vehicular quedó bloqueado en lo que el Ministerio Público (MP) realizaba las diligencias de ley en el lugar.

De momento se desconoce el motivo del hecho de violencia que alarmó a vecinos del sector.