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Con señales de violencia: Hallan a un hombre sin vida dentro de vivienda en zona 7

  • Por Geber Osorio
01 de junio de 2026, 19:13
Ciudad de Guatemala
La víctima fue encontrada dentro de un inmueble ubicado en la zona 7 capitalina. (Foto: CBM)

La víctima fue encontrada dentro de un inmueble ubicado en la zona 7 capitalina. (Foto: CBM)

Las autoridades investigan lo ocurrido con el fallecido que aun no ha sido identificado. 

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El hallazgo de un cuerpo se registró este lunes 1 de junio, en la 8a. calle y 10a. avenida de la colonia Quinta Samayoa, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales atendieron la emergencia y al ingresar a la vivienda, constataron que la víctima no contaba con signos vitales y presentaba señales de violencia.

El hallazgo sucedió en la colonia Quinta Samayoa, zona 7. (Foto: CBM)
El hallazgo sucedió en la colonia Quinta Samayoa, zona 7. (Foto: CBM)

La víctima aun no ha sido identificada, pero los socorristas indicaron que se trata de un hombre de aproximadamente 65 años.

Posteriormente se dio aviso a las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de determinar la causa de la muerte de esta persona.

Un hombre de aproximadamente 65 años fue localizado sin vida dentro de una vivienda. (Foto: CBM)
Un hombre de aproximadamente 65 años fue localizado sin vida dentro de una vivienda. (Foto: CBM)

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