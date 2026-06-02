Con señales de violencia: Hallan a un hombre sin vida dentro de vivienda en zona 7

Las autoridades investigan lo ocurrido con el fallecido que aun no ha sido identificado.
OTRAS NOTICIAS: Crimen en cevichería: ataque armado deja un fallecido en Mixco
El hallazgo de un cuerpo se registró este lunes 1 de junio, en la 8a. calle y 10a. avenida de la colonia Quinta Samayoa, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.
Bomberos Municipales atendieron la emergencia y al ingresar a la vivienda, constataron que la víctima no contaba con signos vitales y presentaba señales de violencia.
La víctima aun no ha sido identificada, pero los socorristas indicaron que se trata de un hombre de aproximadamente 65 años.
Posteriormente se dio aviso a las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de determinar la causa de la muerte de esta persona.