Guatemala a la Bienal de Arte de Venecia 2026

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Guatemala tiene un pabellón en la "61 edición de la Bienal de Venecia, Italia 2026" llamado "Las invisibles", que reúne el trabajo de Ana Lorena Núñez, Jorge Chavarría, Juan Navichoc y Elsie Wunderlich.

Ana Lorena Núñez es una artista visual autodidacta cuyo trabajo explora la memoria, el cuerpo femenino y los procesos internos que definen la experiencia de la mujer y esta vez lleva sus creaciones al famoso evento de arte, uno de los más importantes del mundo.

Núñez combina fotografía, dibujo, collage, técnicas digitales y procesos manuales como el bordado y el ensamblaje, creando un lenguaje donde lo íntimo y lo simbólico se entrelazan.

La curiosidad de su obra destaca que desde hace dieciocho años trabaja con la misma modelo, a quien comenzó a fotografiar a los cuatro años; su presencia opera como un archivo vivo que encarna transformación, crecimiento y múltiples narrativas femeninas.

Su trayectoria

En 2022 recibió el Premio Manuel Belgrano en la "V Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Argentina", reconocimiento instituido por primera vez para destacar la obra más sobresaliente de la bienal.

Ha participado como artista invitada en proyectos como SUMARTE del Museo MARTE en El Salvador por 3 años consecutivos y la iniciativa Arte en las Calles de la fundación Rozas -Botrán 2025, Guatemala.

Además de haber recibido el premio de Artista emergente del año 2011 Arte en mayo, de la fundación Rozas-Botrán. Su obra forma parte de colecciones privadas en Guatemala, Estados Unidos, Costa Rica, Inglaterra y Guinea Ecuatorial, así como de colecciones institucionales de el Banco G&T Continental (Guatemala), Museo UNIS Rozas-Botrán (Guatemala) y la Colección Benetton – Imago Mundi (Italia).

Su trabajo ha sido publicado en "Ventanas del Tiempo" (2019–2022), "International Contemporary Artists Vol. IV (2012)" y en "Memory and Timeless Avant-Garde (Benetton Collection, 2016)". Su práctica busca visibilizar narrativas silenciosas y revelar la identidad femenina como un proceso en constante transformación.

Además de estar en la Bienal de Venecia, Italia 2026 su obra se exhibe en la galería "Quo" en San José, Costa Rica.

Prarticipó en la residencia artística de tres meses en Londres (2025), culminada con la presentación de su serie Life in a Bottle – Soda Pop 2.5 en el Karma Sanctum Soho Hotel, y su exposición Interpretaciones en el Museo Nacional de Arte de Antigua Guatemala, MUNAG (2024).

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Foto: Oficial.