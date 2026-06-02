Comunicaciones confirma la continuidad de Agustín Vuletich para el próximo torneo

El delantero argentino Agustín Vuletich continuará defendiendo los colores de Comunicaciones tras llegar a un acuerdo con la dirigencia alba para extender su vínculo por una campaña más.
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Luego de varias semanas de negociaciones, ambas partes alcanzaron un entendimiento que garantiza la permanencia del atacante sudamericano en el conjunto crema de cara al próximo campeonato.
Vuletich se incorporó al equipo cuando el Clausura ya estaba en marcha y firmó un contrato hasta el final del certamen. No obstante, desde su llegada mostró disposición para seguir en la institución, algo que finalmente quedó sellado con la renovación.
El atacante disputó ocho partidos y anotó tres goles durante el campeonato, rendimiento que le permitió ganarse la confianza del "Fantasma" Figueroa y el respaldo de buena parte de la afición crema.