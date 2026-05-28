Autoridades realizan más de 200 allanamientos a nivel nacional

Durante la mañana de este jueves 28 de mayo, la Policía Nacional Civil dio a conocer que desde las primeras horas del día se desarrollan allanamientos a nivel nacional.

Según la información compartida por las fuerzas de seguridad, serán más de 200 allanamientos los que se desarrollarán.

Investigadores de la SGIC a través de la DIPANDA y DEIC trabajan junto al Ministerio Público para cumplir con las diligencias necesarias. (Foto: PNC)

Durante estas incursiones participarán investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) a través de la DIPANDA y DEIC junto al Ministerio Público.

De acuerdo conl as autoridades se podrían realizar 226 allanamientos.

Las diligencias podrían terminar con varios capturados al final de la jornada. (Foto: PNC)