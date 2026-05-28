Autoridades realizan más de 200 allanamientos a nivel nacional

Los operativos se desarrollarán en distintos puntos del país con el objetivo de recopilar evidencias.
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Durante la mañana de este jueves 28 de mayo, la Policía Nacional Civil dio a conocer que desde las primeras horas del día se desarrollan allanamientos a nivel nacional.
Según la información compartida por las fuerzas de seguridad, serán más de 200 allanamientos los que se desarrollarán.
Durante estas incursiones participarán investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) a través de la DIPANDA y DEIC junto al Ministerio Público.
De acuerdo conl as autoridades se podrían realizar 226 allanamientos.