Guatemala acuerda operativos antidrogas con EE. UU.

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Esta medida marca una escalada en la ofensiva del presidente estadounidense, Donald Trump, contra los cárteles de la droga que operan desde América Latina.

Guatemala aceptó realizar operaciones militares conjuntas con Estados Unidos para combatir organizaciones de narcotráfico, en un acuerdo que forma parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump para ampliar la presencia militar estadounidense en América Latina.

Según fuentes cercanas a las conversaciones, el presidente Bernardo Arévalo autorizó ataques aéreos y otras acciones militares durante una llamada con el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth. Las operaciones podrían comenzar el próximo mes, aunque no se han revelado detalles sobre el alcance del acuerdo.

La oficina de Arévalo confirmó que Guatemala solicitó formalmente "cooperación en operaciones lideradas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones de narcotráfico" y señaló que ambos funcionarios hablaron el 19 de mayo para cerrar los términos.

El presidente Donald Trump con líderes latinoamericanos y caribeños en Miami en marzo. (Foto: The New York Times)

De concretarse, Guatemala sería el segundo país de la región, después de Ecuador, en permitir acciones militares conjuntas dentro de su territorio. Washington también busca acuerdos similares con Honduras, mientras mantiene presión sobre México, cuyo gobierno ha rechazado permitir operaciones estadounidenses contra carteles.

La iniciativa forma parte de la Coalición Anticarteles de las Américas, impulsada este año por la Casa Blanca y conformada por casi 20 países. La estrategia ha sido promovida por funcionarios cercanos a Trump, como Stephen Miller y Joseph Humire, y busca reforzar la cooperación regional contra el crimen organizado.

Presencia militar

El Pentágono ha incrementado su presencia militar en la región y desde septiembre pasado realiza ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, operaciones que, según expertos y exfuncionarios estadounidenses, podrían implicar riesgos legales y cuestionamientos sobre posibles violaciones al derecho internacional.

Aunque varios gobiernos latinoamericanos han colaborado con Washington, persiste el recelo por la intervención militar estadounidense en la región debido a antecedentes históricos de injerencia política y militar.

Con información de The New York Times