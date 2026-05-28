La Junta Monetaria mantiene tasa de interés en 3.50% ante riesgos externos

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La Junta Monetaria decidió congelar la tasa líder para mitigar los impactos del petróleo y el clima, mientras proyecta un sólido crecimiento económico.

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En una decisión clave para la estabilidad financiera de los hogares guatemaltecos, la Junta Monetaria (JM) resolvió este miércoles mantener en 3.50% el nivel de la tasa de interés líder de política monetaria.

La medida busca equilibrar el dinamismo de la producción nacional frente a las persistentes amenazas internacionales, principalmente el encarecimiento de los combustibles por los conflictos en Oriente Medio.

La resolución fue tomada de forma unánime tras un exhaustivo análisis del Balance de Riesgos de Inflación, indicó el presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la JM, Álvaro González Ricci.

"La Junta Monetaria en su sesión del 27 de mayo con base en el análisis integral de la coyuntura económica externa e interna y luego de evaluar el balance de riesgos de inflación, decidió por unanimidad mantener en 3.50% el nivel de la tasa de interés líder de política monetaria", señaló González Ricci.

A pesar de que el indicador que rige el costo del dinero en el sistema bancario permanece intacto, las autoridades mantienen las alertas encendidas por factores ajenos al país.

Presión importada

El gerente económico del Banguat, Johny Gramajo, detalló que el precio del petróleo ha experimentado un incremento del 54% en comparación con el cierre del año pasado.

Aunque la cotización registró un alivio momentáneo al descender un 5.55% para situarse en 88.68 dólares por barril, días atrás rozó los 107.77 dólares.

Esta escalada en las materias primas ya se trasladó a los precios locales de los bienes y servicios, ya que según el informe de JM, la inflación total en Guatemala pasó de un 2.50% en marzo a un 3.24% durante abril de 2026.

Las autoridades reiteraron que esta aceleración refleja fielmente las presiones de origen importado, pero que el indicador sigue estando dentro de la meta anual establecida.

Motores encendidos

A pesar de las turbulencias externas, las variables internas demuestran una notable resiliencia, ya que la banca central reafirmó que el crecimiento económico del país para 2026 se proyecta en un sólido rango de entre 3.1% y 5.1%.

Los motores de esta expansión son el consumo privado y el ingreso de remesas familiares, las cuales sumaron 9,951.2 millones de dólares al corte del 21 de mayo, registrando un avance interanual del 8.6%.

Asimismo, el crédito bancario al sector privado avanza a un ritmo del 7%, impulsado principalmente por el financiamiento productivo e hipotecario.

Riesgos latentes

El optimismo, no obstante, es moderado, ya que el Banguat advirtió que una mayor prolongación del choque en los precios de los combustibles y la energía representa la principal amenaza para el bolsillo nacional. Adicionalmente, el riesgo climático derivado del fenómeno de El Niño podría meter presión a los costos agrícolas locales.

De acuerdo con el reporte de la institución, la previsión es que la inflación cierre el año en 3.75%, un nivel que, si bien es al alza, se mantendría controlado y sin requerir de momento medidas de endurecimiento monetario drásticas.