Avanza ley que permitiría conservar tu número telefónico toda la vida

Por medio de una nueva ley, se busca que la conservación del número sea un derecho para los usuarios de la telefonía móvil.

El Congreso de la República avanza en la creación de una ley que permitiría a los usuarios de servicios telefónicos ser dueños de su número, sin importar si deciden cambiar de compañía o plan.

La que se denominaría ley de portabilidad numérica pasó en segunda lectura y tiene como objetivo asegurar que las personas puedan conservar su número, sin que eso les represente ningún gasto o trámite engorroso, sino que sea automático.

Para el efecto, se plantean cambios a la Ley de las Superintendencia Telecomunicaciones, entidad que se encargaría de coordinar la implementación del mecanismo en todo el país.

A esta institución también le correspondería emitir las sanciones pertinentes, en caso de que las empresas de telefonía no cumplan.

"Es un derecho"

Esta no es la primera vez que en el Congreso se presenta una iniciativa sobre la conservación del número telefónico, pero los diputados que la impulsan consideran que ahora hay condiciones para crear la ley.

Uno de los ponentes es el ahora diputado independiente Adim Maldonado, quien considera que con esta norma se garantizaría el derecho de los usuarios a elegir el proveedor que más les convenga, sin tener que adoptar un nuevo número.

Cuando se presentó la propuesta, indicó que la finalidad es que cualquier persona pueda solicitar la portabilidad numérica, sin importar el tipo de plan, antigüedad como cliente u otros criterios.

Además, se hizo ver que los operadores tendrían que colaborar entre sí para cumplir con la norma, tal como ocurre en países como Brasil, Argentina, Chile y México.